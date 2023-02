Kinder zum Staunen bringen – das will die Schifferstadter Stadtbücherei künftig mit Kamishibais. Dabei handelt es sich um Papiertheater, die aus Japan stammen. Diese stehen Schulen und Kitas zur Ausleihe zur Verfügung. Angeregt haben die Anschaffung der knapp 30 Kamishibais die Schifferstadter Kindertagesstätten. Laut Pressemitteilung der Stadt funktioniert das „Kino ohne Strom“, wie das Kamishibai genannt wird, folgendermaßen: In einen Holzrahmen mit Türen werden Bildkarten eingesteckt. Wenn sich die Türen öffnen und – wie bei einem Szenenwechsel – eine Bildkarte nach der anderen erscheint, entfaltet sich die Geschichte. Der Ursprung dieser Erzählmethode in Japan geht bis ins zwölfte Jahrhundert zurück. Seit mehr als zehn Jahren hat sich das Kamishibai laut Pressemitteilung als Erzähltheater auch bei uns etabliert. Eingesetzt wird es vor allem zur Sprachförderung und zum Erzählen üben in Kinderkrippen, in Kitas, Grundschulen und Bibliotheken.