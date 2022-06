Gegen 16 Uhr hat es am Sonntag in der Schillerstraße in Altrip gekracht. Ein Pkw stieß beim Wenden mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der Polizeistreife kam die angebliche Unfallverursacherin auffällig nervös vor. Ihre Körpergröße passte nicht zur Einstellung des Fahrersitzes. Es ließen sich Zeugen finden und letztlich konnte der angebliche Beifahrer als Fahrer und damit Unfallverursacher ermittelt werden. Nicht ohne Grund haben die Beteiligten versucht, seine Fahrt zu vertuschen: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Für das Strafverfahren wurde dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Die angebliche Fahrerin erwartet eine Strafanzeige wegen Strafvereitelung.