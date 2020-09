Fünf Jahre sind vergangen, seit der Beschluss gefasst wurde, die Grundschule in Beindersheim zu erweitern. Beim Spatenstich am Mittwoch fiel nun offiziell der Startschuss für das rund eine Million Euro teure Projekt. Im nächsten Schuljahr sollen die zusätzlichen Klassenzimmer fertig sein – wenn alles glatt geht.

Acht Klassenzimmer und eine Mehrzweckhalle stehen aktuell für die Schüler der Albrecht-Dürer-Grundschule in Beindersheim zur Verfügung – viel zu wenige, wenn man den Blick in die Zukunft richtet. In den kommenden Jahren werden mehr Kinder die Schulbank drücken. Deshalb muss die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim als Schulträger Platz schaffen. Während man in der Anfangsphase des Projekts noch an sechs weitere Klassenzimmer gedacht hatte, wurde dies zwischenzeitlich von der zuständigen Aufsichtsbehörde mit Blick auf die Bedarfszahlen nach unten korrigiert. Grünes Licht gab es nur für vier weitere Klassenzimmer.

Die entstehen nun innerhalb der nächsten zwölf Monate auf der Westseite des Waschbetongebäudes im Schlittweg. Geplant haben den Anbau die Architekten vom Büro Boxheimer und Ohmer aus Großkarlbach zusammen mit Fachingenieuren. „In den nächsten Tagen wird das Pflaster abgebrochen, und das Vordach kommt weg“, erklärt Architektin Sandra Reitmayr die nächsten Schritte. Dann sei der Tiefbauer dran und hebe die Erde vor dem Notausgang, der für die Zeit der Bauarbeiten geschlossen wird, aus.

Der Neubau bekommt eine Fußbodenheizung und eine Wärmepumpe. Von außen wird er verputzt. „Er soll sich bewusst vom Bestandsgebäude abheben“, sagt Reitmayr. „Im Idealfall sollten die neuen Räume im nächsten Schuljahr bezugsfertig sein, wenn das Wetter mitspielt und keine unvorhergesehenen Probleme auftauchen.“ Zur Freude von VG-Bürgermeister Michael Reith (SPD) bleibt das Projekt bisher hinter der Kostenschätzung zurück. Rund 955.000 Euro wird das Projekt (Stand jetzt) kosten. Bei einer ersten Schätzung war von gut einer Million Euro die Rede gewesen.

Erste Ideen für Kunstwerk gesammelt

Die kommissarische Schulleiterin Sandra Ohler, die für die Grundschule in Dirmstein verantwortlich ist, sucht mit ihrem Team aus 15 Lehrern bereits die Möbel für den Neubau aus. „Es soll hell, offen und freundlich werden“, sind sie und ihre Stellvertreterin Claudia Schütze sich einig.

Auch für die Außengestaltung gibt es erste Ideen: Reith etwa schlug in der Bauausschusssitzung nach dem Spatenstich vor, den Schriftzug „Albrecht-Dürer-Grundschule“ an die Wand zu bringen. Rund 14.500 Euro kann und muss die Verwaltung für „Kunst am Bau“ ausgeben – in welcher Form, das bleibt den Ausschussmitgliedern, Lehrern und Schülern überlassen. Auch eine Skulptur von Namensgeber Albrecht Dürer oder praktisch veranlagte Kunst, mit der die Kinder interagieren können, stehen im Raum. Bis Ende des Jahres will Reith Vorschläge sammeln und dann zusammen mit der Schulleitung entscheiden.