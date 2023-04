Erstmals seit vier Jahren lädt die Freiwillige Feuerwehr von Groß- und Kleinniedesheim andere Wehren wieder zum Fußballturnier in die Eckbachhalle ein. Veit Mayer, der von Anfang an an der Organisation beteiligt ist, erklärt, wie es sich anfühlt, die Tradition nach so langer Zeit wieder aufzunehmen.

Herr Mayer, das 13. Fußballturnier der Feuerwehr Groß-/Kleinniedesheim ist das erste seit 2019. Haben Ihre Kollegen darauf gebrannt, nach der langen Pause wegen der Pandemie wieder spielen zu dürfen?

2020 hatten wir die Spiele sogar schon ausgelost, mussten sie aber Corona-bedingt kurzfristig absagen. Die Freude auf das Turnier ist deshalb jetzt groß. Das haben wir bei den Anmeldungen gemerkt. Die kamen in diesem Jahr sehr schnell. Auch die Anzahl ist zufriedenstellend, wir hatten sogar drei Ersatzmannschaften.

Das Turnier hat sich trotz der Zwangspause in der Region etabliert. Was bedeutet den Feuerwehren diese Veranstaltung, die doch gar nichts mit Retten, Löschen, Bergen, Schützen zu tun hat?

Wir veranstalten das Turnier seit 2006. Es hat sich mit den Jahren wirklich sehr etabliert und wurde von den teilnehmenden Mannschaften immer gelobt. Jeder freute sich auch auf das folgende Jahr. In der Region dient es natürlich der Kameradschaftspflege. Man sieht sich dadurch auch mal außerhalb des Feuerwehrdienstes. Da aber das Teilnehmerfeld irgendwann schwerer zu füllen war, haben wir den Radius ausgeweitet. Im Uhrzeigersinn über Mainz und Frankfurt, Heidelberg, Walldorf und Sinsheim, die Südliche Weinstraße, Kaiserslautern bis nach Bad Kreuznach. Auch haben wir das Technische Hilfswerk, die Rettungsdienste und die Polizei mit eingeladen. Auch das dient dem Kennenlernen und der Kameradschaft.

Was passiert, wenn eine der Feuerwehren während des Hallenturniers zu einem Einsatz gerufen wird?

Dieses Problem hatten wir zum Glück noch nie. Wir selbst legen intern fest, wer im Alarmfall gehen würde. Es werden ja innerhalb unserer Verbandsgemeinde auch immer die Stützpunktwehren Heßheim und Lambsheim mit alarmiert. Ich gehe davon aus, dass es die anderen Teilnehmer so handhaben, dass die Daheimgebliebenen einen etwaigen Einsatz abarbeiten würden. Die Berufsfeuerwehrleute haben an diesem Tag dienstfrei.

Termin

Zwölf Feuerwehrmannschaften aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und angrenzenden Regionen spielen am Samstag, 15. April, ab 9 Uhr in der Eckbachhalle in Großniedesheim um den Siegerpokal 2023. Ein Spiel dauert zehn Minuten. Das Finale soll 16.30 Uhr ausgetragen werden. Zuschauer sind willkommen.