Der Geh- und Radweg neben der Kreisstraße, die auf Bad Dürkheimer Gebiet K24 und auf Rhein-Pfalz-Kreis-Seite K2 heißt, ist fertiggestellt. Die feierliche Eröffnung mit Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FPD) am Montag hat das Ministerium den Kreisverwaltungen zufolge jedoch kurzfristig abgesagt. Für den Verkehr freigegeben ist die Strecke aber schon, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Nachfrage mitteilt. Details würden in den kommenden Tagen mitgeteilt. Der 3,4 Kilometer lange und 2,50 Meter breite Weg zwischen Gerolsheim und Lambsheim ist von einem 1,75 Meter breiten Grünstreifen von der Straße getrennt, damit Radfahrer und Fußgänger sicher unterwegs sind. Aus Sicherheitsgründen musste auch die Einmündung der K24 in die L520 umgebaut werden. Folglich wurde zudem der auf nördlicher Seite parallel zur L520 verlaufende Rad-, Geh- und Wirtschaftsweg auf einer Länge von etwa 200 Metern ausgebaut und in östliche Richtung auf 4,50 Meter verbreitert. Geplant und gebaut wurde das rund 2,25 Millionen Euro teure Gemeinschaftsprojekt der Kreise Rhein-Pfalz und Bad Dürkheim vom LBM. Den Weg gebaut hat die Firma Eiffage Infra-Südwest aus Alzey.