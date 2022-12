Helene Claire steht am Freitag, 16. Dezember, von 16 bis 19 Uhr erstmals für eine kostenlose Energieberatung im Rathaus in Otterstadt zur Verfügung. Die Diplom-Ingenieurin engagiert sich ehrenamtlich als Energieberaterin und bietet für Otterstadter Bürger eine Orientierungshilfe in Energie-, Umwelt und Mobilitätsfragen. Helene Claire will Bürger zum aktuellen Stand der Technik, der Planung und den finanziellen Fördermöglichkeiten informieren und sie bei Fragen rund um ihr Zuhause unterstützen. Wer Interesse an einem Beratungstermin hat, muss sich dafür vorab mit Angabe des Themas im Rathaus in Otterstadt anmelden unter 06232 32602 oder per E-Mail an beratung@otterstadt.de. Weitere Beratungstermine sind der 13. Januar und der 10. Februar.