Vergangene Woche hat die Kreisverwaltung ein Hilferuf seines Partnerlandkreises Oppeln in Polen erreicht, der wiederum seinen Partnerkreis Kalusch in der Ukraine unterstützen wollte. Nach einer schnell organisierten Sammelaktion startete nun der erste Konvoi – und es folgen weitere.

Auch daran muss man denken: Die Menschen in der Ukraine können unsere Schrift nicht lesen. Deshalb wurden viele Pakete, die nun auf dem Weg nach Oppeln sind, auf Kyrillisch gekennzeichnet. Vom polnischen Partnerlandkreis erreichte die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises unlängst die Bitte um Unterstützung. In kürzester Zeit wurden Sammelstellen in den Kreisgemeinden eingerichtet, um die vielen Sachspenden der Bevölkerung entgegenzunehmen. Landrat Clemens Körner (CDU) bezeichnet die Hilfsbereitschaft als „überwältigend“ und bedankt sich bei den Kreisbürgern. Gesammelt wurden etwa Hygieneprodukte, Medizin wie Schmerz- und Beruhigungsmittel, Verbandskästen, Taschenlampen oder Thermounterwäsche. Nun ist der erste Konvoi auf dem Weg nach Oppeln, wo die Hilfsgüter umgeladen werden und weiter ins ukrainische Kalusch transportiert werden. „Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam zur Bevölkerung der Ukraine stehen und mit unserer Hilfe das Leid der Menschen ein wenig lindern können“, sagt Körner.

In wenigen Tagen sind auch 5000 Euro als Geldspenden aus der Bevölkerung des Rhein-Pfalz-Kreises zusammengekommen, die laut Körner ebenso direkt und unbürokratisch dem Landkreis Kalusch zur Verfügung gestellt werden.

Feldbetten für Lager in Polen

Der nächste „Hilferuf“ erreichte den Rhein-Pfalz-Kreis aus dem verpartnerten Saalekreis, der von seinem polnischen Partnerkreis Pajeczanski um Feldbetten für geflüchtete Personen aus der Ukraine gebeten wurde. Die Anzahl der Geflüchteten nimmt in Polen von Tag zu Tag zu und der Landkreis Pajeczanski bringt die Menschen aus der Ukraine laut Körner vorerst in den öffentlichen Gebäuden unter. Die Kriegsflüchtlinge wollten großteils zunächst in Polen bleiben, um die weitere Situation in ihrem Land abzuwarten. Zur Unterstützung werden am Donnerstag 100 Feldbetten in den Saalekreis transportiert.

„Die Hilfe darf nicht nachlassen“, sagt Körner, „wir werden die Bevölkerung in der Ukraine unterstützen mit sämtlichen Hilfsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen.“ Aktuell nötig sind beispielsweise Feldbetten oder Campingliegen für die Sammelunterkünfte in Polen. Geldspenden sind mit dem Verwendungszweck „Ukraine“ an das Spendenkonto des Kreises, IBAN DE21 5455 0010 0193 9148 50, möglich.