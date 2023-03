Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie haben sich zu einer beliebten Bestattungsform entwickelt: Memoriam-Gärten. Auf so einigen Friedhöfen in der Umgebung gibt es sie schon oder sie sind geplant. Nun will die Ortsgemeinde Altrip aus einem weitgehend freien Grabfeld einen solchen Garten machen. Es gibt noch viele Fragen.

Ein Memoriam-Garten soll Bestattungen in einem ansprechend gestalteten Areal ermöglichen und Angehörigen ein schönes Umfeld bieten, in dem sie der Verstorbenen gedenken können. Um die