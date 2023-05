Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Damit die 115 Betreuungsplätze in der protestantischen Luther-Kindertagesstätte in Fußgönheim nicht reduziert werden müssen, wird eine Erweiterung des Gebäudes notwendig. Wie das aussehen könnte, hat Architekt Sebastian Metz am Mittwoch im Gemeinderat vorgestellt.

Um die Vorgaben des neuen Kindertagesstättengesetzes zu erfüllen, seien vor allem zusätzliche Räume zum Spielen und Schlafen sowie eine größere Küche