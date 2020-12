Gleich zwei Mal flüchtete ein 21-jährige Fahrer am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr – einmal vor einer Polizeikontrolle und danach vom Unfallort. Wie die Polizei mitteilt, kam der junge Mann mit seinem roten Kleinwagen in der Pommernstraße beim Rechtsabbiegen aus der Kantstraße von der Fahrbahn ab und stieß dann gegen einen Stromverteiler und einen geparkten Pkw. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Laut Polizeibericht haben zwei unabhängige Zeugen den Unfall und die anschließende Flucht teilweise beobachtet. An der Unfallstelle sowie entlang der Fluchtroute fanden die Beamten verschiedene Fahrzeugteile des Autos. Das Kennzeichen war ihnen bereits bekannt, denn derselbe Wagen hatte wenige Minuten vor dem Unfall versucht, sich der Kontrollstelle am Rathausplatz zu entziehen. Dort überwachten die Beamten die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung. An der Halteradresse konnte der Halter des Fahrzeugs angetroffen werden, der Fahrer jedoch nicht. Seine Identität ist den Beamten aber bekannt. Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Missachtens von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten verantworten.