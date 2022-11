Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrags waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am späten Sonntagvormittag in Böhl-Iggelheim. Ein 44-jähriger Autofahrer hatte laut Polizei an der Kreuzung Ludwigstraße/Konrad-Adenauer-Straße die Vorfahrt einer 43-Jährigen missachtet, die dort ebenfalls mit dem Auto unterwegs war. Das Auto des 44-Jährigen prallte nach dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit geringer Geschwindigkeit gegen einen Grundstückszaun. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst behandelt, die 43-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden.