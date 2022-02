Einen unerwünschten Fahrgast hat der Fahrer eines Linienbusses gemeldet. Die Polizei fand dann in der Nacht zu Samstag an der Endhaltestelle am Schifferstadter Bahnhof einen Mann vor, der im Bus schlief – 23 Jahre alt und aus der Südpfalz kommend. Nachdem die Einsatzkräfte ihn geweckt hatten, wurde er aggressiv und spuckte herum . Laut Polizei konnte er weder erklären, wie er hierhergekommen ist noch was er hier wollte, außerdem gab er seine Personalien nicht preis. Weil er immer aggressiver wurde, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle der Polizei Schifferstadt. Seine Personalien wurden in der Folge ermittelt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.