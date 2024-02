Bevor man zu vorschnellen Urteilen kommt, sollte man die Gründe hinterfragen.

Jeder sieht, wie teuer das Leben geworden ist. Wieso erwartet man also, dass die Preise in der Gastronomie unverändert bleiben? Die meisten Wirte erhöhen ihre Preise nicht, um sich zu bereichern, sondern um überleben zu können. Dafür rackern sie sich ab, wenn andere Freizeit haben. Im Waldseer Fall haben die Wirte anfangs überreagiert und die Preise zu stark erhöht. Das darf durchaus kritisiert werden, aber bitte genauso, wie man es den Wirten in einem persönlichen Gespräch sagen würde. Schockierender als gestiegene Pizzapreise ist die Art und Weise, wie einige Menschen das in den sozialen Medien kommentieren, ohne sich für die Hintergründe zu interessieren.