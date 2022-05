Zeugen haben am Montagabend gegen 23.40 Uhr in der Harthauser Straße in Hanhofen zwei dunkel gekleidete Personen gesehen, die sich an einem Cabriolet zu schaffen machten. Sie flüchteten, als sie bemerkten, dass sie beobachtet werden. Nach Angaben der Polizei war das Stoffverdeck des Fahrzeugs zerschnitten. Den Tätern gelang es nicht, ins Fahrzeuginnere zu greifen und etwas zu entwenden. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich bereits in Harthausen mehrere Diebstähle aus Autos. Die Polizei prüft einen möglichen Tatzusammenhang.

Hinweise nehmen die Beamten unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.