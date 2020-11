In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in Hanhofen zwölf Fahrzeuge geöffnet und durchwühlt. Die Autos waren am Fahrbahnrand beziehungsweise in Hofeinfahrten in der Fichtestraße, Harthauser Straße, Hauptstraße und im Silzweg geparkt. Nach Angaben der Polizei waren sie überwiegend unverschlossen. Aus einem Auto wurde eine Kette im Wert von zirka 100 Euro entwendet, aus zwei anderen Fahrzeugen fehlte jeweils ein geringer Bargeldbetrag. Die übrigen Fahrzeuge seien lediglich durchwühlt worden, ohne dass etwas gestohlen wurde, heißt es von der Polizei.

Bereits im Oktober kam es mehrfach zu Diebstählen aus Fahrzeugen in Hanhofen und Harthausen. Ob es einen Zusammenhang zu diesen Taten gibt, sei Gegenstand der aktuell andauernden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen aufgefallen sind, die sich an parkenden Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben. Hinweise werden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.