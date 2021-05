Nachdem am Montag ein Handtaschendiebstahl aus einem Fahrradkorb in der Großen Kapellenstraße bekannt geworden war (wir berichteten am Mittwoch), erfuhr die Polizei einen Tag später von einem ähnlichen Fall fast zur gleichen Zeit. Gegen 17 Uhr am Montag sei neben einer Radfahrerin in der Robert-Schumann-Straße für kurze Zeit ein 14 bis 16 Jahre alter Junge, korpulent, schwarze Jacke mit Kapuze, auffällig parallel auf dem Gehweg gefahren. Zu Hause bemerkte die Frau das Fehlen der Handtasche vom Gepäckträger. Die Schadenshöhe beträgt etwa 250 Euro. Unterdessen hat sich die Geschädigte aus der Großen Kapellenstraße bei der RHEINPFALZ gemeldet mit dem Hinweis, dass ihr vor allem an der Wiederbeschaffung ihres IPhones gelegen ist. Sie möchte dafür eine Belohnung von 200 Euro aussetzen. Laut Polizei haben in ihrem Fall am Montag gegen 17.15 Uhr zwei etwa 18 Jahre alte Männer, die mit ihren Rädern Richtung Kirchenstraße fuhren, zugegriffen. Einer der Männer hat kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Daunenjacke. Wie die Bestohlene berichtet, habe sie die Diebe noch mit dem Fahrrad verfolgt, doch sei ihr zu allem Unglück die Fahrradkette heruntergesprungen. Personen, die Hinweise zu den beiden Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.