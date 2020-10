Von Samstag auf Sonntag sind in Harthausen erneut Autos aufgebrochen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in zwei in einer Hofeinfahrt in der Hanhofer Straße abgestellte Fahrzeuge. Aus einem Hyundai entwendeten sie vier Euro, aus einem VW 20 Euro. Ob aus einem dritten, im gleichen Hof parkenden Auto auch etwas gestohlen wurde, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge von Samstag auf Sonntag in der Hanhofer Straße aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.