In der Hauptstraße in Hanhofen haben unbekannte Täter am frühen Montagmorgen zwischen 1.30 und 8.05 Uhr aus einem geparkten Peugeot rund 110 Euro Bargeld und eine Sonnenbrille im Wert von 100 Euro aus der Mittelkonsole gestohlen. Laut Polizei konnten an dem Fahrzeug keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.