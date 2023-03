Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Keiner mag es lesen. Aber es ist so. Die Corona-Fallzahlen gehen durch die Decke. Wir stecken in der vierten Welle. Und um einigermaßen glimpflich über den Winter zu kommen, müssten sich mehr Menschen impfen lassen, sagen Experten. Neben Impfzentren fahren aber auch wieder die Testzentren in den Gemeinden hoch. Der Schnelltest soll Sicherheit geben, gerade wenn Menschen in Kontakt miteinander treten.

Es ist mal wieder alles im Fluss. Und Peter Christ (CDU) stöhnt leise, als er das dritte Mal anruft. „Wir machen auf. Es bringt ja alles nichts“, sagt der Bürgermeister von Böhl-Iggelheim .