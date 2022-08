Auf 15.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Schmorbrand in einem Silo neben einer Werkstatt in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt entstanden ist. Wie es am Mittwochvormittag zu dem Vorfall gekommen ist, ist noch unklar, die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, drei Insassen des Jugendgefängnisses, die in der Werkstatt arbeiteten, klagten nach dem Brand über Kopfschmerzen. Der Notarzt untersuchte sie, konnte aber keine Verletzungen feststellen.