Mit der Kunstaktion Stolpersteine des Kölner Künstlers und Bildhauers Gunter Demnig wird in vielen Kommunen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Mehr als 75.000 dieser beschrifteten Messingtafeln wurden bisher europaweit im öffentlichen Raum verlegt. Die Gemeinde Mutterstadt möchte sich nun, auch auf Anregung von Bürgern, an diesem Projekt beteiligen.

Dies geschieht nach Angaben der Gemeinde wie folgt: Interessierte Paten benennen Opfer des Nationalsozialismus aus Mutterstadt, zu deren Gedenken sie einen Stolperstein stiften möchten. Der Stein wird möglichst an der damaligen Wohnadresse des Opfers in den Gehweg eingebaut. Die Beschriftung des Steins gibt der Künstler vor. Jedes Opfer erhält seinen eigenen Stein.

Gunter Demnig hat die Schritte zur Realisierung der Verlegung von Stolpersteinen auf 15 Seiten ausführlich dargestellt. Dort wird auch erläutert, wer als Opfer im Sinne der Aktion gilt. Das Merkblatt kann als pdf-Datei im Internet unter www.stolpersteine.eu/schritte heruntergeladen werden und ist auch bei der Gemeindeverwaltung erhältlich.

Spenden sind willkommen

Die Verlegung eines Stolpersteins kostet 120 Euro inklusive eines Eintrags in eine öffentliche Datenbank des Künstlers. Die Gedenksteine werden über Spenden und Patenschaften finanziert. Patenschaften können von Privatpersonen, Institutionen, Ausbildungsstätten, Firmen und Vereinen oder Parteien übernommen werden.

Auch Spenden in beliebiger Höhe würden für die Aktion gerne angenommen, heißt es weiter. Damit können Gemeindeverwaltung und Historischer Verein weitere Stolpersteine auswählen.

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen bei der Gemeindeverwaltung Gunther Holzwarth (Telefon 06234/946455, E-Mail gunther.holzwarth@mutterstadt.de) und Michael Hemberger (06234/946471, E-Mail michael.hemberger@mutterstadt.de) zur Verfügung. Das Büro des Künstlers hat in Mutterstadt einen Verlegetermin im Mai 2021 vorgesehen. Das genaue Datum wird von dort erst später mitgeteilt.