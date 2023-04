Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die sicherlich größte Umbau- und Erweiterungsmaßnahme eines Römerberger Gotteshauses begann 1971, also vor 50 Jahren. Ohne Frage ein Jahrhundertereignis in dem damaligen 2300-Seelen-Dorf, und heute, da es auch ohne Corona-Pandemie immer weniger Menschen in die Gottesdienste zieht, kaum vorstellbar.

Nur 15 Jahre nach der 1956 erfolgten Innenrenovierung wurden erneut Arbeiten am Heiligensteiner Gotteshaus notwendig. Der Mangel an Sitzplätzen und die überhaupt die Enge hatten eine