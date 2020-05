Auch in Wartebereichen, zum Beispiel vor Eiscafés, besteht die Maskenpflicht. Dass diese Information noch nicht bei allen Schifferstadtern angekommen ist, musste der städtische Vollzugsdienst in den vergangenen Tagen feststellen. Zeit für eine Erinnerung.

Sonne, blauer Himmel, Frühsommergefühle. Was gibt es Schöneres, als da ein Eis zu schlecken? Aber die Schifferstadter Ordnungshüter haben beobachtet, dass viele Personen keine Masken trugen, als sie sich im Straßenverkauf für ihr Eis anstellten. Und mehr noch: Auf Nachfrage mussten die meisten eingestehen, dass sie gar keine dabei hatten. Daher möchte die Stadtverwaltung noch einmal sensibilisieren. „Dass im Supermarkt, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Restaurant außer beim Sitzen am Tisch eine Maskenpflicht besteht, ist inzwischen nahezu jedem klar“, sagt Peter Schlindwein, Fachbereichsleiter Bürgerdienste. Diese gelte aber auch für Wartebereiche unter freiem Himmel – sowohl bei Gartenmärkten als auch bei Gastronomiebetrieben.

Appell an Verantwortungsgefühl

Verantwortlich für die Einhaltung der Maskenpflicht sei sowohl der Kunde selbst als auch der Gewerbetreibende. „Wir hoffen auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger – die Masken können zum gegenseitigen Schutz vor Infektionen beitragen“, sagt Schlindwein. Eine Maske kann – je nach Material – Tröpfchen, die beim Husten, Niesen oder einer feuchten Aussprache entstehen, zurückhalten, erinnert die Stadtverwaltung.

Sie ersetze jedoch nicht den nachweislich wirksamen Infektionsschutz durch häufiges sorgfältiges Händewaschen, Husten und Niesen in die Ellenbeuge oder ein Papiertaschentuch, das anschließend direkt entsorgt wird, Vermeidung von Berührungen des Gesichtes und der Augen und das Abstand halten. Hilfreich sei die Maske in jedem Fall als eine Art Barriere, die verhindert, dass man sich ins Gesicht fasst.

Noch keine Maske?

Wer noch keine Mund-Nasen-Maske hat, findet auf www.schifferstadt.de eine Liste mit Anbietern aus Schifferstadt.