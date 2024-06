Bei allem Staunen über die Ergebnisse der Europa- und Kommunalwahlen, die unter dem Schlagwort Rechtsruck zusammengefasst werden, lässt sich für den Verbandsgemeinderat Lambsheim-Heßheim festhalten: Konstanz ist Trumpf. Die VG-Bürger wählen fast wie vor fünf Jahren. Grüne und SPD müssen dennoch mit Einbußen leben, die wehtun.

Die SPD dürfte bei den Wahlen zum Verbandsgemeinderat erneut vom guten bis sehr guten Abschneiden ihrer Bürgermeister in den Ortsgemeinden profitiert haben und sieht sich – mit 32,1 Prozent erneut als stärkste Kraft gewählt – in ihrer Politik bestätigt. Ihr Spitzenkandidat Martin Haller findet: „Es hat sich ausgezahlt, dass wir starke Ortsbürgermeister haben, die die Leute mitnehmen und fünf Jahre lang auf dem Platz stehen und sich nicht nur kurz vor der Wahl zeigen.“ Der bundesweite Trend, die Ampelkoalition an der Urne abzustrafen, habe Haller zufolge dennoch Auswirkungen gehabt. So ist die CDU dank ihres Ergebnisses (30,6 Prozent, plus 1,8 Prozentpunkte) zwar auf dem Papier nur zweitstärkste Kraft, erhält aber die gleiche Anzahl an Sitzen wie die Sozialdemokraten (jeweils zehn).

Noch am Dienstagabend trifft sich der Gemeindeverband unter dem Vorsitz von Michael Walther, um „größtmögliche Schnittstellen und No-Gos“ abzuklären, wie Walther mitteilt. Auch wenn der gerade wiedergewählte Großniedesheimer Ortsbürgermeister durch das Ergebnis die Arbeit der Genossen bestätigt sieht, sagt er: „Der eine Sitz weniger tut uns weh, das haben wir nicht verdient.“ Walther glaubt, dass das VG-Ratsergebnis für die SPD bei einer anderen Ausgangssituation auf Bundesebene besser ausgefallen wäre.

