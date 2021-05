Die kleine Regenzeit hat sich am Fuße des Gamsbergs mit einem kleinen Schauer präsentiert und ist flugs weitergezogen. Die Erde ist immer noch staubtrocken und da es auf den Sommer zugeht, werden die Tage heißer. Wie gut, dass die Lager mit Futter gefüllt sind. Dank der vielen Spender können die ehemalige Limburgerhoferin Hannelore Neuffer und ihre Mannschaft auf der Farm Rooiklip die Durststrecke überwinden. Bis es dann an Weihnachten hoffentlich regnet.

Hüfthohe Gräser, die sich im Wind wiegen. Frisches Grün auf den Weiden. Schafe, die glücklich fressen. Wenn es regnet, erwacht die Landschaft in Namibia aus dem Tiefschlaf. Blumen sprießen wie aus dem Nichts und überziehen ganze Landschaften mit Farbe. Von diesen Tagen träumt Hannelore Neuffer manchmal. Die Regen-Realität ist so lange her. 2018 waren am Fuße des Gamsbergs gerade mal 93 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. 2019 waren es nur noch knapp 15 Liter. Das ist fast gar nichts. „Rooiklip ist ausgetrocknet“, erzählte die ehemalige Limburgerhoferin, die auf der Farm Rooiklip von allen nur Lore gerufen wird, im Juni. Da war die Lage ernst. So ernst wie eigentlich noch nie in den letzten 20 Jahren. So lange wohnt die gebürtige Pfälzerin nun schon in Namibia, seit sie mit 60 Jahren ausgewandert ist.

428 Tiere waren vor Hunger gestorben, weit über 1000 – Ziegen, Schafe und Rinder – mussten notverkauft werden. 42 Tiere waren noch da und mussten versorgt werden. Aber das war gar nicht so einfach. Kein Halm Gras wuchs mehr auf der Farm und um Futter zu kaufen, fehlte Geld. Denn Lore und ihr Partner Frans van Biljon hatten keine Einnahmen mehr. Zu dem Regen-Dilemma kam nämlich das Problem, dass wegen der Corona-Pandemie keine Gäste mehr die Farm besuchten, die schließlich auch ein Urlaubsdomizil ist. Keine Gäste, kein Geld. Geld, das Frans und Lore immer in Futter investiert hatten. Was also tun?

Besser dick als verhungert

Knapp ein halbes Jahr später ist es Frühling auf Rooiklip. Geregnet hat es immer noch nicht. Die kleine Regenzeit hat nur ein paar Tropfen auf die Blechdächer der Farmgebäude prasseln lassen und sich gleich wieder verzogen. Und trotzdem ist die Stimmung gut: Die Lager der Farm sind mit gutem Futter gefüllt, die Tiere sind gut genährt und gesund. Die Menschen glücklich. „Die Schafe stehen in einem kleinen Gehege bei uns im Hof. Sie toben ab und zu herum, aber eigentlich ist es zu wenig Bewegung. Sie sind es gewohnt, dass sie tagsüber draußen unterwegs sind und sich ihr Futter selbst suchen“, erzählt Lore. „Aber: besser dick als verhungert. Und wir haben so große Freude an unserem Nachwuchs, der wächst und gedeiht. Allen voran Dienstag und Sonntag.“

Eine Spendenaktion hat es möglich gemacht, dass Lore und Frans Futter für die Tiere auf der Farm kaufen konnten. Außer den Schafen gibt es noch vier Pferde, drei Esel, Landschildkröten und Perlhühner. „Wir haben so viel Luzerne und Kraftfutter, dass es bis Januar reicht“, sagt Lore. Mit 17.424 Euro von 174 Spendern sei jetzt das Spendenziel erreicht. „Wir wollten, dass unsere Tiere bis zur nächsten Regenzeit genug zu fressen haben. Und das ist geschafft, dank all der lieben Leute, die uns unterstützt haben. Danke ist eigentlich zu klein. Großer Dank zu förmlich. Wir sagen also aus ganzem Herzen Dankeschön.“ Lore ist immer noch sehr bewegt, wenn sie daran denkt, was Menschen aus ihrer alten Heimat, ehemalige Rooiklip-Besucher und Namibia-Fans für sie, Frans und die Tiere auf der Farm getan haben. Die Internetseite zur Spendenaktion und den Tierpatenschaften, die ihnen ein guter Freund eingerichtet und betreut hat, möchte Lore erst einmal weiter laufen lassen. „Dann kann ich immer mal wieder berichten, was auf Rooiklip so los ist. Langweilig wird es hier ja nie.“ Sie lacht.

Während sie erzählt, halten die Schafe Siesta. „Zum Glück haben wir da draußen einen großen Baum, der Schatten spendet. Das Frühjahr ist heiß, wir haben teilweise schon über 40 Grad.“ Da werden selbst so kecke Jungschafe wie Dienstag und Sonntag müde. Die beiden sind für Lore besondere Hoffnungssymbole, denn als die beiden geboren wurden, waren bereits die ersten Spenden eingegangen und das erste Futter konnte erstanden werden. Die Mütter bekamen zu fressen und konnten genug Milch geben. „Das war für uns ein sehr glücklicher Moment.“

Dann eben ein Regentanz

Schön ist für Lore auch, dass sie inzwischen wieder Gäste auf der Farm hatte. „Noch niemand aus dem Ausland, aber Einheimische kommen wieder zu Besuch. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass der Tourismus wieder anläuft. Sechs Monate ohne andere Menschen und ohne Einkommen – das war nicht schön.“ Noch hat Corona die Welt voll im Griff, doch die 79-Jährige hofft, dass irgendwann doch wieder ein Reisen wie vor der Pandemie möglich ist, und sie und Frans Tierpaten und Spender auf Rooiklip begrüßen können. „Das ist mir eine Herzensangelegenheit.“

Ebenso der Regen. Auf den setzt Lore in ganz besonderem Maße. Bei jeder Wolke wird gehofft. Dieses Mal muss es einfach klappen. Nass sollte es auf Rooiklip im Dezember oder Januar werden. „Vielleicht wird Regen ja unser Weihnachtsgeschenk.“ Sonst müsse sie eben einen Regentanz um den Kameldornbaum machen. Lore lacht. Die Akazienart ersetzt in Afrika die Tanne.

Sobald der Regen Realität wird, weiß Lore schon, was sie dann macht. Sie hat es bereits angekündigt: „Wenn es soweit ist, gehe ich raus und lausche, wie das Gras wächst.“ Und die Schafe werden Freudensprünge machen. „Sie dürfen dann mit den Hirten und Hunden wieder raus und frisches Grün rupfen.“ Für Dienstag und Sonntag wird das ein besonderer Tag sein. Frisches Gras – das kennen die beiden noch gar nicht.

Zur Sache