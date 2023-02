Der Migrationsbeirat des Rhein-Pfalz-Kreises sammelt Hilfsgüter für die Menschen in der Türkei und Syrien, die von den Erdbeben betroffen sind. Gebraucht werden laut Kreisverwaltung Baby- und Kinderkleidung, Windeln, Hygieneartikel, Kleidung für Erwachsene, Mützen, Handschuhe, Schals, Decken, Kissen und haltbare abgepackte Lebensmittel, wie zum Beispiel Kekse, Salzstangen und Kleingebäck. Der Migrationsbeirat bittet bei den Textilien um Neuwaren. Die Sachen können am Donnerstag, 9. Februar, 17 bis 20 Uhr, in der Festhalle in Dudenhofen (Albrecht-Dürer-Straße 5) abgegeben werden. Wie die Verwaltung erst am Mittwoch mitteilte, wurde am Dienstag ein Hilfskonvoi in die Krisenregion entsandt.