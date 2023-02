Die Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei, die der Römerberger Mehmet Kandil – Besitzer des Mamili-Döner-Imbiss in Heiligenstein – organisiert hat, war äußerst erfolgreich: 15.520 Euro Spendensumme seien zusammengekommen, berichtete Kandil am Mittwoch. Am Montag hatte er seinen Imbiss außerplanmäßig geöffnet, die gesamten Tageseinnahmen sollten den Erdbebenopfern in der Region, aus der Kandil stammt, zugute kommen. 10.330 Euro habe er an dem Tag eingenommen, verriet er nun. Am Dienstagabend habe er zudem die Spendenbox geöffnet, die er einige Tage lang in seinem Laden stehen hatte: Sie enthielt weitere 5190 Euro. Mehmet Kandil, der den Menschen für ihre Spenden sehr dankbar ist, will in zirka drei Wochen, wenn sich die Lage vor Ort etwas beruhigt hat, in die Region um Gaziantep fliegen und dort Geld oder von den Spenden gekaufte Hilfsgüter an bedürftige Familien verteilen.