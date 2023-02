Das Erdbeben im Grenzgebiet von Türkei und Syrien bewegt die Menschen auch hierzulande. Mehmet Kandil, dem der Mamili-Döner-Imbiss in Heiligenstein gehört, stammt aus der Erdbebenregion und sammelt Spenden.

Mehmet Kandil wurde in Pazarcik, einer Kleinstadt im Süden der Türkei, zirka 60 Kilometer von der Großstadt Gaziantep entfernt, geboren. Seit 2006 ist er in Römerberg, wo er in der Heiligensteiner Straße seinen Döner-Imbiss betreibt. Aus der alten Heimat erreichen ihn derzeit schlimme Nachrichten. Die Cousine seiner Mutter sei bei dem Erdbeben gestorben. Eine Cousine seiner Frau konnte sich gerade noch retten und lebt jetzt mit ihrer Familie im Auto.

„Kleinere Erdbeben hat es auch früher schon gegeben. Aber so schlimm haben wir es dort noch nicht erlebt“, sagt Kandil. Die Lage sei auch deswegen so dramatisch, weil es zwei Erdbeben hintereinander gewesen seien, die einen sehr großen Landstrich mit vielen Städten getroffen habe. Er telefoniere ständig mit Verwandten und Bekannten in der Region. „Sehr viele Häuser sind kaputt. In manchen Gegenden ist noch gar keine Hilfe angekommen, weil die Straßen kaputt sind“, berichtet er. Gerne würde er selbst ins Erdbebengebiet reisen um zu helfen, aber es seien keine Flugtickets zu bekommen.

Stattdessen sammelt Mehmet Kandil nun Spenden für die Erdbebenopfer. Kunden hätten schon ihre Hilfe angeboten. Bereits am Mittwoch will er eine erste Fuhre nach Mannheim zum alevitischen Kulturzentrum bringen. Von dort aus starten Lkw in die Erdbebenregion. Gebraucht werden laut Kandil unter anderem Decken, Kissen, Babynahrung und -fläschchen, Pampers, Hygieneartikel, Schlafsäcke, Zelte, Desinfektionsmittel und Masken. Er bittet darum, die Hilfsgüter in Kartons zu verpacken und darauf zu schreiben, was drin ist. Abgegeben werden können die Spenden im Mamili-Döner in der Heiligensteiner Straße 22 in Römerberg zu den Öffnungszeiten zwischen 10 und 22 Uhr.