Das Erdöl-Konsortium aus den Firmen Neptune Energy und Palatina Geocon will ein besseres Abbild seiner Lagerstätte in rund 2500 Meter Tiefe unter der Stadt Speyer erhalten und ist in diesen Tagen deshalb bei Speyer und Römerberg unterwegs. Dabei untersuchen sogenannte Rüttelfahrzeuge mithilfe von seismischen Messungen den Untergrund. Am Mittwoch sind die Fahrzeuge noch mal zwischen Heiligenstein und Mechtersheim zu sehen, sagt Neptune-Sprecherin Sandra Arndt auf Anfrage. Danach gehe es auf der Rheinschanzinsel weiter. Zuvor war die externe Firma auf Hockenheimer, Altlußheimer, Neulußheimer und Reilinger Gemarkung unterwegs. Für die Messungen brauchte es eine Genehmigung der Bergbauämter. Die Kommunen und Grundstückseigentümer seien informiert worden, so die Neptune-Sprecherin.