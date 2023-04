Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Interessengemeinschaften (IG) in Speyer und Otterstadt, die sich gegen die Erdöl-Förderungen aussprechen, fordern kurz vor der Landtagswahl eine klare Positionierung der Landesregierung zur Klimapolitik.

Die Bürger der IG „Kein Öl in Otterstadt“ schreiben in einem von Udo Rheude gezeichneten offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Bezug auf deren Wahlaussage,