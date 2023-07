Wer in puncto Hauskauf kein As im Ärmel mehr hat, für den kann Erbbaurecht der rettende Joker sein.

Ein Haus zu kaufen, das auf einem Grundstück steht, welches über Erbbaurecht an den Hauskäufer quasi „vermietet“ wird, kann gerade für Familien mit wenig Eigenkapital die Lösung sein. Käufer müssen sich jedoch darüber im Klaren sein, dass sie den monatlich anfallenden Erbzins 30 oder 40 Jahre – je nachdem, wie lange sie in dem Haus leben – zahlen müssen. Wer damit leben kann, kommt womöglich doch an sein Traumhaus – oder überhaupt an eins.

Erbbaurecht kann der gewinnbringende Joker auf der Hand sein, wenn man kein As mehr im Ärmel hat. Nur allein die Gelegenheit dazu gibt es im Frankenthaler Umland derzeit selten, auch wenn diese Form des Immobilienerwerbs angesichts steigender Zinsen wieder attraktiver wird. Wer doch eine Chance erhält, sollte sorgfältig die Rahmenbedingungen des Erbbaurechtsvertrags prüfen.