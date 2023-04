Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Es läuft wieder.“ Der Gewässerwart des Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach kann am Montagvormittag Entwarnung geben. Am Wochenende hatten Bürger entdeckt, dass der Ranschgraben so gut wie ausgetrocknet war. Die Feuerwehr rückte aus – aber auch Bürger haben einen großen Beitrag dazu geleistet, dass das Bachbett sich wieder füllt.

Das Bachbett war fast völlig ausgetrocknet. Schifferstadtern bot sich am Wochenende am Ranschgraben wahrlich kein schönes Bild. Glücklicherweise haben einige