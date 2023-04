Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen geschützten Raum haben, wo Kinder ein paar Stunden spielen können, gerade wenn die Kinderbetreuung in der Corona-Krise nicht gegeben ist – das wäre für viele Eltern jetzt wichtig. Das Nova-Familienzentrum in Neuhofen hat deshalb den „Familien-Entlastungstag“ geschaffen. In seinem Garten können Erwachsene und Kinder durchatmen und die Sonne genießen. Und es gibt noch ein tolles Angebot.

„Wir haben einen tollen Garten, können ihn aber derzeit nicht wie bisher nutzen“, sagt Katja Zakotnik, die zusammen mit Elke Reker und dem Nova-Team das Projekt