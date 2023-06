Wer in Schifferstadt seinen Garten entsiegelt, tut damit nicht nur Flora und Fauna etwas Gutes, sondern kann ab sofort auch mit Fördergeld in Höhe von bis zu 1000 Euro rechnen. Dafür hat die Stadtverwaltung ein entsprechendes Programm aufgelegt.

Viele Eigenheimbesitzer versiegeln ihre Gärten, weil das auf den ersten Blick weniger Arbeit verspricht. Auch in Schifferstadt finde man häufig Beton, Pflaster oder Kiesflächen auf privaten Grundstücken, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Folgen seien weitreichend: Regenwasser könne nicht oder nur sehr schwer versickern, das Grundwasser werde nicht aufgefüllt und der Gasaustausch zwischen Boden und Luft erschwert.

Um weiterer Bodenversiegelung vorzubeugen und zu fördern, dass wieder mehr Flächen freigelegt werden, hat die Stadt nun ein Programm angestoßen. Bei jeder Entsiegelung übernimmt sie 25 Prozent der Kosten, im Höchstfall 1000 Euro. Beantragen können die Förderung Grundstückseigentümer, die mindestens 20 Quadratmeter versiegelter Fläche wieder öffnen und begrünen.

Artenvielfalt fördern

Weil Bäume, Sträucher und Grünflächen die Außentemperatur senken, profitiere davon das gesamte Stadtklima. So werde CO 2 gebunden, gelange mehr Sauerstoff in die Umwelt, und dadurch entstehe bessere Luft. Insektenfreundliche Pflanzen förderten die Artenvielfalt. Versickerndes Regenwasser entlaste zudem die Abwassersysteme und wirke einem sinkenden Grundwasserspiegel entgegen.

Noch Fragen?

Nähere Informationen zur Entsiegelungsförderung und das Antragsformular findet man unter www.schifferstadt.de. Klimaschutzmanagerin Eva Landmesser informiert über das Programm unter der Telefonnummer 06235 44215 oder per E-Mail an eva.landmesser@schifferstadt.de.