Bei den Schlagworten Ortsmitte und Supermarkt, kann einem nur ein Ort im Rhein-Pfalz-Kreis einfallen. Richtig: Neuhofen. Ein Dauerthema in der Gemeinde ist die Gestaltung des Dorfzentrums. Seit der jüngsten Ratssitzung ist nun klar: Edeka wird dort bauen, wo jetzt noch ein Sportplatz ist.

Der Startschuss für den Supermarktbau ist gegeben: Der Ortsgemeinderat hat einstimmig beschlossen, das Gelände an den Investor Schoofs zu veräußern, der kürzlich mit Edeka einen Vertrag abgeschlossen hat. Der Verkauf des rund 12.300 Quadratmeter großen Areals wird rund 6,4 Millionen Euro in die Gemeindekasse spülen.

Eigentlich wurde in den letzten Monaten ein anderes Konzept favorisiert. Schoofs plante zunächst, das Projekt mit Rewe umzusetzen. Dies schien den Wünschen der Gemeinde zunächst am ehesten entgegenzukommen. Denn zum einen bot dieser Investor den höchsten Kaufpreis. Zum anderen gilt dieses Unternehmen als sehr erfahren – auch hinsichtlich Wohnbauprojekten, die gleichsam auf dem Sportplatz umgesetzt werden sollen. Bei den finalen Verhandlungen stellte sich jedoch heraus, dass Rewe einige Forderungen der Gemeinde nicht erfüllen wollte. Die Verwaltung sprach sich überdies immer dafür aus, den Standort des kleineren Edeka-Markts in der Otto-Dill-Straße mindestens für die nächsten fünf Jahre zu erhalten. Darüber gerieten die Verhandlungen mit Rewe ins Stocken.

Rückblickend war das Stocken der Verhandlungen positiv

Die Gespräche mit Edeka wurden weitergeführt, da dieses Unternehmen bereit war, sämtliche Forderungen der Gemeinde zu erfüllen. Der Grund, weshalb die Verhandlungen zunächst nicht zum Abschluss führten: Edeka trat zu diesem Zeitpunkt sowohl als Investor wie als Marktbetreiber auf und wollte das gesamte Projekt eigenverantwortlich abwickeln. Dies wiederum führte laut Gemeindeverwaltung zu einer schlechteren wirtschaftlichen Bewertung hinsichtlich der Wohnbebauung und der anderen Flächen, die künftig gewerblich genutzt werden sollen, Stichwort: Ärztehaus. Da Edeka städtebaulich betrachtet wenig Erfahrung mit Großprojekten hat, erschien auch dieser Ansatz der Verwaltung und den Ratsmitgliedern nicht optimal.

Die Lage sah zwischenzeitlich also so aus: Der Investor Schoofs hat das fachliche Wissen zur Umsetzung solcher Großprojekte und hat Neuhofen den besten Kaufpreis für das Grundstück angeboten. Schoofs hat vor, mit Rewe zu kooperieren. Die Zusammenarbeit mit Rewe und Neuhofen scheiterte aber an der Erfüllung der gemeindlichen Forderungen. Also wurde eine Lösung gesucht und letztlich auch gefunden. „Aus heutiger Sicht können wir es positiv sehen, dass die Verhandlungen mit Schoofs und Rewe ins Stocken geraten sind. Dadurch wurden die Gespräche mit Edeka intensiviert“, sagt Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) in der Ratssitzung. Die Fraktionen seien sich da einig gewesen. Letztlich, so berichtet Marohn, habe er Schoofs gefragt, ob sich der Investor auch eine Zusammenarbeit mit Edeka vorstellen könne. Der habe Ja gesagt und inzwischen sei der Vertrag zwischen Investor und Marktbetreiber unterschrieben.

Konzentration aufs Kerngeschäft

Die sich für die Gemeinde ergebenden Vorteile wurden allesamt verknüpft: Schoofs übernimmt als Investor die gesamte Bebauung. Edeka kann sich als Mieter nun um das Kerngeschäft des Supermarkts kümmern und erfüllt gleichzeitig alle Forderungen der Gemeinde, etwa die Erhaltung des kleineren Markts in der Otto-Dill-Straße für mindestens fünf Jahre. Gleichzeitig hat die Gemeinde den höchsten Kaufpreis erzielt.

Die Fraktionen im Ortsgemeinderat begrüßten allesamt die nun gefundene Lösung. SPD-Sprecher Arthur Nasel war erleichtert, dass sich Edeka zur Fortführung des kleineren Markts in der Otto-Dill-Straße verpflichtet hat. Und er lobte auch die Verhandlungen über den erzielten Verkaufspreis. Sein CDU-Kollege André Schlosser begrüßte diese Kombination: „Die Bürger bevorzugten ohnehin die Ansiedelung eines Edeka und dieser Wunsch konnte letztlich erfüllt werden.“ Das sah Freidemokratin Iris Klamm ähnlich. Durch die bessere Präsentation durch Edeka werde Neuhofen ein Alleinstellungsmerkmal bekommen, da in den umliegenden Gemeinden andere Märkte vertreten seien. Wolfgang Berger (grüne Liste Neuhofen) schloss sich den Vorrednern an und brachte die Aussage auf den Punkt: „Das ist sehr gut gelaufen und damit können wir alle zufrieden sein.“