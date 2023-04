Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Verbandsgemeinde Rheinauen hat mit 4,4 Millionen Euro auf der hohen Kante ein solides finanzielles Polster. Davon profitieren auch die Ortsgemeinden, wie ein Blick in den Haushaltsplan für 2021 zeigt. Ein virtueller Blick, denn die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde aufgrund der Corona-Pandemie erstmals als Videokonferenz durchgeführt. Ein durchaus gelungenes Experiment.

Es hätte eine Ausnahme sein sollen in diesem Jahr: Für 2020 war die Verbandsgemeindeumlage – also das Geld, das von den Ortsgemeinden in die Kasse der Verbandsgemeinde fließt –