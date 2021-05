Shoppen für Senioren ist eine Kunst für sich. Trotz generalstabsmäßiger Planung gibt es so manche Hürde. Das merken auch die vielen Einkaufsengel im Frankenthaler Umland, die wegen der Corona-Krise Einkäufe für Menschen der Risikogruppe übernehmen. Wir haben die Heuchelheimerin Christiane Pohl bei einem ihrer Einsätze begleitet.

In der Hand hält Christiane Pohl vier Einkaufszettel. Versorgen muss sie heute aber nur zwei Haushalte mit Waren aus dem Beindersheimer Netto-Markt. „Doppelte Buchführung“, erklärt sie vor den Supermarkttüren. Telefonisch hätten die Senioren die Bestellungen diktiert. Und ihr zusätzlich zum Geldbeutel die eigene Liste mitgegeben. Ihre eigenen Einkäufe hat Pohl an diesem Tag bereits erledigt. Mit 65 Jahren gehört auch sie zur Risikogruppe für eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus. „Aber es gibt wesentlich Ältere als mich“, sagt sie. „Und die muss man unterstützen. Ich bin halt der Helfertyp.“

Weit und breit nur Toast

Beim Obst und Gemüse gibt es das erste Problem. Anton und Gudrun Gerhard hätten gern Mandarinen aus dem Angebot. Doch die sind vergriffen. Pohl überlegt und greift zu den etwas teureren Früchten. „Die sind nicht mehr frisch“, stellt sie fest und legt die Mandarinen zurück. Dafür sind die Bananen so, wie Edda Hoffmann vom zweiten Haushalt sie liebt – fest und halbreif. Das abgepackte Mischbrot für die Gerhards scheint Mangelware zu sein. Vergebens schaut Pohl in die leeren Regale und findet nur Toast. Eine Verkäuferin erklärt, dass Brot in Tüten in einem gesonderten Regal liegt. Zufrieden angelt Pohl einen Zweipfünder, als sie feststellt: Im Wagen liegen Zitronen und Heidelbeeren – eine andere Kundin hat die Wagen verwechselt. Sie werden rasch wieder getauscht.

Mit den Besorgungen für die 80-jährige Edda Hoffmann ist Pohl schnell durch. „Die Liste ist kurz“, sagt sie, steht aber trotzdem ratlos am Kühlregal. Fünf Sorten Aufschnitt haben die Gerhards bestellt und Gewicht und Preis notiert. Vergeblich vergleicht Pohl die Angaben mit den Schildern und fragt eine Verkäuferin um Rat. „Die Aktionsware ist noch nicht ausgezeichnet“, entschuldigt sich diese und zeigt auf die gewünschten Wurstpackungen. Die nächste Hürde ist die Leberwurst. Aus Kalb, Geflügel oder Schwein? Grob oder fein? „Anton ist Pfälzer, er will sicher die Pfälzer Lewwerworschd“, meint Pohl und nimmt das regionale Produkt.

Schlange am Kühlregal

„Ach du liebe Zeit!“, entfährt es Pohl, als sie auf ihrem Zettel Matjeshering liest. Sie findet nur Hering als Happen, Salat oder Filet. Auf ihre Matjes müssen die Gerhards bis zum nächsten Einkauf warten. Inzwischen hat sich am Kühlregal eine Schlange gebildet. Man kommt ins Plaudern und witzelt über den chronischen Mangel an Toilettenpapier. Eine Mitarbeiterin der ökumenischen Sozialstation Lambsheim zeigt zufrieden ihren Einkaufszettel, den sie für eine 78-Jährige abarbeitet. Die Seniorin hat die Abbildungen aus dem Prospekt geschnitten und auf die Liste geklebt – ein Kniff, den sich Pohl für ihre Kunden merken will.

An der Kasse sitzt Vatan Yildaz, ein junger Mann, der als Aushilfe angelernt wird. „Wegen der Corona-Krise hat sich der Umsatz verdoppelt, und wir mussten kurzfristig neue Leute einstellen“, sagt Netto-Mitarbeiterin Daniela Harr. Damit nichts durcheinanderkommt, hat Pohl die Ware nach einem Farbsystem sortiert: Die Einkäufe für die Gerhards wandern in rote Taschen und Körbe. Edda Hoffmanns Bestellungen kommen in einen braunen Flechtkorb. Auf der Rückfahrt nach Heuchelheim kommt es zu einem Zwischenstopp. An einem Stand holt Pohl ein Pfund Spargel. Jetzt ist aber Zeit, die Einkäufe abzuliefern.

„Da ist ja mein Engel“

Die Gerhards stehen schon an der Tür. Seitdem die 85 Jahre alte Gudrun Gerhard erblindet ist, erledigt normalerweise ihr drei Jahre älterer Mann Anton die Besorgungen. „Ich bin immer mit dem Bus zum Netto am Frankenthaler Krankenhaus gefahren. Aber der fährt jetzt zu selten“, sagt er. Pohl informiert die beiden, dass die Mandarinen und der Matjeshering fehlen. „Das ist nicht lebensnotwendig“, meint Anton und erzählt noch kurz von den zwei Enkeln und fünf Urenkeln, die in Augsburg leben.

Zwei Straßen weiter parkt Pohl vor Hoffmanns Haus. „Da ist ja mein Engel“, wird sie von der 80-Jährigen begrüßt. Besonders freut sich Hoffmann über den Spargel, der fingerdick, schön gerade und frisch vom Spargelhof in Gerolsheim kommt. Zeit für einen Schwatz muss sein: Als Mitglied des Presbyteriums hält Pohl das Gemeindeleben am Laufen. „Hast du schon die ,Kirche am Küchentisch’ gelesen?“, fragt sie. Hoffmann nickt. Als Ersatz für die Predigten schreibt die Gemeindepfarrerin wöchentlich einen besinnlichen Text, den Pohl in die Briefkästen einwirft. „Nahrung für die Seele ist so wichtig wie Klopapier.“

Zur Sache: Bisher wenig Zuspruch

Seit Mitte März engagiert sich Pohl für die Nachbarschaftshilfe, die vom ökumenischen Krankenpflegeverein Heuchelheim und der protestantischen Kirchengemeinde Heuchelheim-Niedesheim ins Leben gerufen wurde. Laut Pfarrerin Sabine Tarasinski zählt die Initiative bislang rund zehn Helfer, „aber wir haben noch zehn weitere Freiwillige, die auf Aufträge warten“. Bislang nehmen nur eine Handvoll Bewohner aus Heuchelheim, Klein- und Großniedesheim den Dienst in Anspruch. Tarasinski glaubt, „dass es im dörflichen Bereich auch vor Corona gewachsene Strukturen der gegenseitigen Hilfe gab“. Wer Unterstützung benötigt, erreicht die Nachbarschaftshilfe unter Telefon 0151 41443320.