Heizen und Lüften

20 bis 22 Grad Raumlufttemperatur sind in der Heizperiode ausreichend. Die Fenster sollten nicht dauerhaft gekippt sein. Besser ist es, mehrere Fenster mehrmals am Tag für einige Minuten zum Stoßlüften ganz zu öffnen. Bei Frost reichen fünf Minuten, in der Übergangszeit zehn bis 15 Minuten. Die Heizung oder die Thermostatventile sollten vor dem Lüften abgedreht werden, sonst wird die Heizung bei offenem Fenster heißer und heizt zum Fenster hinaus. Die Heizung sollte nachts und bei Abwesenheit heruntergedreht werden. Um Schimmel zu vermeiden, sollte jedoch eine Temperatur von 16 bis 17 Grad beibehalten werden. Die Heizkörper sollten nicht dauerhaft auf Null gestellt werden, sonst kühlen die Räume aus und bleiben auch bei kurzzeitigem Erwärmen unbehaglich. Die Heizkörper sollten frei bleiben, so dass sich die Wärme rasch im Raum verteilen kann.

Elektrogeräte

Das Licht und die Elektrogeräte sollten beim Verlassen des Raums ausgeschaltet werden. Elektrogeräte sollten zudem nicht im Standby-Modus bleiben, sondern komplett ausgemacht werden. Übrigens: Ladegeräte können auch dann Strom verbrauchen, wenn sie nur in der Steckdose stecken, aber kein Gerät angeschlossen ist. Am praktischsten sind Steckerleisten mit einem Ausschalter. Kühlschränke können Stromfresser sein. Der Austausch eines alten Geräts gegen ein neues, energieeffizientes kann mehr als 50 Euro pro Jahr sparen.

Investitionen ins Haus

Ohne bauliche Maßnahmen wie eine Fassadendämmung würden nach Schätzung von Volker Spindler, Geschäftsführer des Kreiswohnungsverbands, „nur“ etwa fünf bis sechs Prozent gespart werden, je nach Sparverhalten der Bewohner. Darum empfiehlt er, zuerst in die Dämmung und die Erneuerung der Fenstern (zum Beispiel dreifachverglast) und dann in die Erneuerung der Heizungsanlage zu investieren.

Regenerative Komponenten

Die Investition in Solarkollektoren für die Heizung kann auch Kosten sparen. Die erzeugte Energie wird dabei über einen Pufferspeicher ins Heizsystem eingebunden. Derzeit gebe es dafür auch noch Förderung. Sogenannte Balkonkraftwerke als zusätzliche Stromquelle würden nicht viel sparen. „Das ist wohl mehr eine Pille für die Nerven“, sagt Spindler. Wirkliche Ersparnis bringen die typischen Solaranlagen (für Einfamilienhäuser ab zehn KW) in Kombination mit einer Wärmepumpe.