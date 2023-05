Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alternative Energien wie kalte Nahwärme, aber auch Strom und Mobilität sollen in einem integrierten Energiekonzept als Möglichkeiten für das geplante Neubaugebiet in Dannstadt geprüft werden. So hat es der Ortsgemeinderat entschieden, doch die Zeit drängt.

Den Anstoß hatten CDU und Grüne mit einem gemeinsamen Antrag gegeben, in dem sie forderten, für das Neubaugebiet „Zwischen Hauptstraße und Böhler Straße“