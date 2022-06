Vier Tage lang wird in Großniedesheim Kerwe gefeiert, und dabei wird viel nachgeholt, was wegen Corona in den vergangenen beiden Jahren nicht möglich war. Los geht es am Freitagabend, 10. Juni, mit Freibier und Livemusik.

Nach dem Tombola-Losverkauf um 18 Uhr wird Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) gegen 19 Uhr auf dem Festplatz an der Eckbachhalle die Kerwe 2022 eröffnen und ein Bierfass anstechen. Auf dem Platz werden die Gäste von den Tischtennisfreunden und dem Beindersheimer Gastronomiebetrieb Meister bewirtet.

Eine Kindereisenbahn, ein Kettenkarussell, Schieß- und Wurfbuden sowie Süßwarenangebote schaffen Jahrmarktflair. „Leider wird es diesmal keinen Autoscooter geben“, kündigt Bürgermeister Walther an. Der Grund: Die Feuerwehr muss für den Fall, dass sie in Kleinniedesheim einen Einsatz hat, am Festplatz vorbeifahren, denn wegen der Reparaturen nach den Wasserrohrbrüchen ist die Kleinniedesheimer Straße noch immer gesperrt. Deshalb reicht der Platz nicht für die Boxautos.

Wie früher spielt der Turn- und Sportverein beim Kerweprogramm eine tragende Rolle. An der Pergola des TuS gibt es ebenfalls Speisen und Getränke, und dort spielt die Musik. Am Freitag sind die Happy Hour Boys zu Gast, am Samstag tritt die Band Born auf (jeweils ab 20 Uhr). Der 1. FC Rheinpfalz präsentiert beim TuS an beiden Tagen Spiele seiner Fußballjugend.

Am Sonntag ab 14 Uhr gibt es ein sportliches Unterhaltungsprogramm, bei dem Kinder Preise gewinnen können. Der Kerwemontag beginnt um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen beim TuS, ab 16.30 Uhr wird das süße Angebot um frische Waffeln erweitert. Dafür sorgt auf dem Festplatz der Großniedesheimer Förderverein für Kinder- und Jugendarbeit. Ab 17 Uhr können Kinder Luftballons steigen lassen und Preise gewinnen, und die Schausteller gewähren ihnen Freifahrten. Das Ende des Dorffestes wird um 18 Uhr eingeläutet, wenn der Festplatzwirt Meister seine knusprige Haxen serviert.