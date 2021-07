Nach achtmonatiger Zwangspause und erfolgreichem Testlauf Anfang Juni ist es nun wieder soweit: Am Samstag, 10. Juli, ist Backtag im Altriper Brotbackhaus. „Endlich“, schreibt der Heimat- und Geschichtsverein in seiner Ankündigung. Ein paar Regeln gibt es allerdings zu beachten.

Ganz ohne Backen mussten die Fans der Brotbacktage nicht durch die Hochphase der Corona-Krise kommen, der Heimat- und Geschichtsverein (HGV) Altrip hatte Whatsapp-Backtage organisiert, bei denen es online an Rührschüssel und Schneebesen ging. Nun lässt es das Pandemiegeschehen zu, dass wieder vor Ort am Brotbackhaus gebacken wird. Zum Schutz aller Teilnehmer und um die entsprechenden Corona- Verordnungen des Landes Rheinland-Pfalz und des Rhein-Pfalz-Kreises umzusetzen, gilt laut HGV bei den Backtagen bis auf Weiteres ein Sicherheits- und Hygienekonzept.

Diesem zufolge darf sich auf dem Gelände des Backhauses nur die Backcrew der veranstaltenden Brotbackgruppe des Heimat- und Geschichtsvereins aufhalten. Das Personal des Backhauses trägt Mund- und Nasenschutz. Besucher und Brotbäcker halten sich außerhalb des Zauns mit einem Abstand von 1,5 Metern zueinander auf und betreten das Gelände des Backhauses einzeln nur zum Abstellen des Brotteigs auf dem Holztisch. Der Mindestabstand bleibt gewahrt, die Personen, die das Gelände betreten, tragen eine Maske. Das gleiche gilt laut HGV beim Abholen der fertigen Brote. Es finde zudem nur ein Backgang statt.

Abschalten vom Alltag

Eine Anmeldung zum jeweiligen Brotbacktag ist unbedingt erforderlich, denn die Art, Menge und Größe der Brote bestimmen den Zeitablauf. Die Anmeldungen werden noch bis Mittwoch vor dem Backtag unter der Rufnummer 06236/4854311 entgegengenommen, folgende Angaben werden dabei von den „Brotbäckern“ benötigt: Name und Rufnummer sowie Art, Anzahl und Menge/Gewicht der Brote. Eine telefonische Bestätigung erfolge dann rechtzeitig vor dem Backtag. „Wir bitten Sie schon jetzt, diese Termine einzuhalten und rechtzeitig mit Ihrem Brotteig am Backhaus hinter Bürgerhaus Alta Ripa in der Ludwigstraße zu sein“, heißt es.

Trotz der Regeln, die einzuhalten sind, hofft der HGV, dass die Altriper das Backangebot nutzen. „Es ist eben nicht nur Brotbacken, sondern auch ein bisschen Abschalten vom Alltag. Sich treffen, miteinander ratschen, die besten Rezepte austauschen, und das alles unter dem Duft des Brotes“, schreibt die Brotback-Crew in ihrer Einladung.

Altriper Vereine und soziale Institutionen können das Backhaus nach vorheriger Absprache kostenfrei nutzen. Wer etwa mit einer Kindergartengruppe oder Schulklasse dort Brot backen möchte, kann sich mit dem Heimat- und Geschichtsverein per E-Mail an info@brotbackhaus-altrip.de in Verbindung setzen.