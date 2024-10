Dass Lambsheimer Kinder in den vergangenen Wochen teils bis zu 20 Minuten an den Haltestellen auf verspätete Busse warten mussten, hat auch ein Problem der Ortsgemeinde in den Fokus gerückt. Denn die Bushaltestellen, an denen die Schulkinder warten, sind meist nicht überdacht. Eine Mutter hatte deshalb in der Gemeinderatssitzung Anfang September eine Überprüfung der Haltestellen angeregt, mit dem Ziel, wartende Kinder an regnerischen Tagen besser schützen zu können. Ortsbürgermeisterin Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU) teilte dazu auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass der Sachverhalt derzeit noch geprüft wird, „bevor er in ein örtliches Gremium kommt“. Eine Nachfrage nach Details ließ die Bürgermeisterin bislang unbeantwortet.