Schon seit geraumer Zeit sind aktive Eltern der protestantischen Kindertagesstätte Altrip dabei, das Außengelände neu zu gestalten und Spielgeräte zu bauen. Jetzt wurde viel Erde bewegt und ein stattlicher Hügel für die Rutsche aufgetürmt.

Knapp drei Meter hoch ist der frisch aufgeschüttete Hügel, auf den die bestehende Rutsche aufgelegt und einbetoniert wird. Bislang war sie an einem Holzgerüst befestigt, das aber zuletzt gesperrt und inzwischen abgebaut war, weil sich nach Angaben der Protestantischen Kirche Sicherheitsbestimmungen geändert hatten. Jetzt häuften die Eltern über 100 Kubikmeter Erde an – nicht nur per Hand, sondern vor allem mit Hilfe eines Radladers. Das Baufahrzeug und andere Geräte stellte Elternausschuss-Mitglied Mischa Breyer bereit, der eine Firma für Garten- und Landschaftsbau betreibt.

Die Erde für den Rutschenhügel bekam die Kita kostenfrei: Simone Berger vom Elternausschuss hatte auf einem Kleinanzeigen-Portal entdeckt, dass ein privater Bauherr im Ort Boden für einen Pool aushob und verschenkte. Ein Altriper Unternehmen brachte den Aushub mit einem Lastwagen zur Kita. Außerdem waren Väter mit Pkw und Anhängern im Einsatz, um weitere Erde einzusammeln, die sie von Gartenbesitzern erhielten.

Matschküchen und neue Schaukel

Im ersten Corona-Winter hatte der Elternausschuss Ideen gesammelt, was den Kindern Freude machen kann. „Das Potenzial des Außengeländes war noch nicht ausgeschöpft“, erklärt Simone Berger. Der rund 3000 Quadratmeter große Garten biete noch viel Platz für Spielgeräte. „Die Kinder sind jeden Tag draußen, unser Außengelände hat einen hohen Stellenwert“, sagt die kommissarische Kita-Leiterin Julia Baltes. „Solch ein Engagement eines Elternausschusses ist großartig und nicht selbstverständlich“, lobt Pfarrer Frank Wolf, der die theologische Gesamtleitung im Kita-Verbund innehat.

Die Erwachsenen bauten bereits vier Matschküchen, die über das Gelände verteilt sind. Eine Matschküche wurde unter den Kita-Familien versteigert und mit dem Erlös ein Sonnensegel gekauft. Unter einer Kastanie entstand ein Holzpodest, das schattige Plätze bietet. Und kürzlich wurde die neue Schaukel eingeweiht, die von der Ortsgemeinde und einer Bank finanziert wurde. Der Förderverein übernimmt für die Umgestaltung des Außengeländes viele Kosten. Der Rutschenhügel soll nun Podeste und Trittstufen erhalten.