Schifferstadt. Die Stadt Schifferstadt zeichnet die Schriftstellerin Elke Heidenreich mit dem Ernst-Johann-Literaturpreis aus. Mit dieser Entscheidung folgte der Stadtrat bei seiner jüngsten Zusammenkunft dem Vorschlag einer Jury.

Den Ernst-Johann-Literaturpreis vergibt die Stadt seit 2012 alle drei Jahre an Autoren, die ihre Werke in deutscher Sprache veröffentlichen und dem literarischen Schaffen des Namensgebers gerecht werden. Das Preisgeld von 2000 Euro sponsert die Sparkasse Vorderpfalz. Aufgrund einer Spende der Nichte Ernst Johanns von 3000 Euro beträgt es diesmal insgesamt 5000 Euro.

Klar in der Ansage

Die Schriftstellerin Elke Heidenreich ist auch als Literaturkritikerin, Kabarettistin, Moderatorin, Journalistin und Opern-Librettistin tätig. Sie wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, darunter 2006 mit dem Adolf-Grimme-Preis. Sie sei weder in der Beurteilung der Literatur- und Kunstszene noch in der Beschreibung der Politik und deren Elite nachsichtig, heißt es in der Begründung. „Konformität ist ihre Sache nicht.“ Sie sei klar in der Ansage, unbeugsam in ihrer Kritik, geradlinig. Ihr vielseitiges und umfangreiches journalistisches sowie schriftstellerisches Schaffen lasse sich in keine Schublade stecken.

„Ich freue mich, dass wir mit Elke Heidenreich eine Preisträgerin gewinnen, mit der wir noch viel Freude haben werden“, sagte Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne). Die Verleihung ist für 24. Oktober geplant.