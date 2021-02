Im 110. Jahr seines Bestehens hat der St.-Elisabethenverein Heiligenstein mit kräftiger finanzieller Unterstützung der Dr.-Prieber-Stiftung 37.000 Euro an zahlreiche Organisationen und Einrichtungen verteilt.

Neben der jährlich wiederkehrenden Unterstützung der Sozialstation Schifferstadt mit einem vierstelligen Betrag wurden dieses Mal Seniorenheime in der Region mit jeweils einem Betrag von 1000 Euro bedacht. Diese hätten in der Corona-Pandemie „nicht unerhebliche zusätzliche Kosten“ zu tragen, begründet dies der Verein. Corona sei es auch geschuldet, dass dem Hilfswerk Misereor ein Betrag von 5000 Euro überwiesen wurde, um den Spendenausfall etwas zu kompensieren. Ebenfalls bedacht wurde die Katholische öffentliche Bücherei in Heiligenstein, die zeitweise schließen musste. Weitere vierstellige Beträge gingen an die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt, den DRK-Ortsverband, die Hospizhilfe der Evangelischen Diakonissenanstalt Speyer und das Frauenhaus Speyer. Die Aktion „FVB hilft“ des Fußballvereins Berghausen wurde mit 500 Euro unterstützt.