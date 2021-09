Auf die Stelle des Leitenden Beamten der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, die zum 1. Mai 2022 besetzt werden soll, haben sich elf Personen beworben, darunter vier Frauen. Das teilte der derzeit noch auf der Stelle sitzende Büroleiter Stefan Schall mit. Ihm zufolge kommen die Bewerber überwiegend aus der Region. Die Gespräche mit einem ausgewählten Kreis der Bewerber sind nach der Bundestagswahl im Laufe des Oktobers angedacht. Schall ist zuversichtlich, dass die Vollzeitstelle zum 1. Mai besetzt werden kann.

Für den 62-Jährigen beginnt am 1. August 2022 die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit und er will seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin davor noch einarbeiten. Die Person wird dann eine Schlüsselposition in der Verwaltung inne haben und steht an zweiter Stelle hinter dem Bürgermeister. Auf dieser Position wird es zum 1. Juli nächstes Jahr auch einen Wechsel geben, weil Amtsinhaber Manfred Scharfenberger (CDU) ebenfalls in den Ruhestand geht. Sein Nachfolge entscheidet sich mit der Wahl am 6. März beziehungsweise der Stichwahl am 27. März.