Ein Schaden von geschätzt 40.000 Euro an elf zerkratzen Fahrzeugen – das ist Bilanz einer Tat von Vandalismus in Schifferstadt. Wie die Polizei mitteilt, sind in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 10 Uhr, elf Autos in der Dannstadter Straße mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden. Die Auswahl der Fahrzeuge dürfte dabei willkürlich gewesen sein. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.