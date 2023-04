Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit einem halben Jahrhundert behauptet sich in Lambsheim ein Familienbetrieb in einer Branche, die viele Ladengeschäfte an den Online-Handel verloren hat. SP:Dobbert setzt bei Elektronikgeräten auf die Karte Service und feiert am Samstag Jubiläum.

Geschäfte wie das von Nicole Zebisch-Dobbert in der Lambsheimer Bahnhofstraße 12 gibt es nicht mehr viele. Das war Mitte der 90er-Jahre noch ganz anders, als der Radio- und Fernsehtechnikermeister