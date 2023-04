Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Elisabeth und Helmut Conrad feiern heute ihre Eisenhochzeit. Ein Ehejubiläum, das nicht viel Paare erleben. Sie haben vor 65 Jahren, am 7. Dezember 1956, in Schifferstadt geheiratet und leben heute bei einer ihrer Töchter in Altrip.

Auf die Frage, ob es Liebe auf den ersten Blick war, kommt es von Elisabeth Conrad (84) wie aus der Pistole geschossen: „Nein!“ Doch sie legt gleich nach: „Die Liebe kam erst mit der Zeit.