Hermann Josef Settelmeyer und Gisela Eisenhauer wollen „Mit Pälzer Humor durchs ganze Johr“. Im Schreiwer-Hais’l haben der Dichter und die Vortragskünstlerin die Pfälzer Heimat hoch leben lassen.

Die familiäre Atmosphäre ist typisch fürs Schreiwer-Hais’l. So war es auch an diesem Sonntagmorgen ganz selbstverständlich, dass Künstler und Publikum buchstäblich an einem Tisch saßen. Auf der Terrasse mit Blick auf den sonnigen Garten war Gisela Eisenhauer gleich inspiriert und erinnerte sich an das wohl berühmteste Frühlingsgedicht. „Frühling lässt sein blaues Band...“ von Eduard Mörike. Er blieb aber der einzige Schwabe im Programm.

Ansonsten stammten Gedichte und Prosa meistens von Hermann Josef Settelmeyer. „Mein Dichter-Freund“, nennt Gisela Eisenhauer ihn und rezitiert Gedichte nicht nur von ihm, sondern auch von anderen Pfälzer Mundart-Dichtern. Die beiden kennen sich schon lange und treten oft gemeinsam auf. „Sie liest meine Gedichte besser als ich selber“, sagt Settelmeyer über Eisenhauer.

Sie machte den Anfang mit Gedichten über die Pfalz im Frühling. Nun sind sich Künstler und Publikum natürlich einig, dass die Pfalz sowieso die allerschönste der schönen Gegenden ist – aber im Frühling ist sie halt noch schöner. Settelmeyer geht schon auf den 85. Geburtstag zu, fühlt sich aber offensichtlich jung geblieben. So erzählt er schmunzelnd, dass es beim Bockenheimer Mundartwettbewerb auch mal die Kategorie „Rap“ gab, natürlich in der Hoffnung, mit dieser zeitgenössischen Sprech-Rhythmik-Kunst junge Leute zu gewinnen. Da zeigte sich, dass Alter relativ ist: „Die Teilnehmer waren alle Ü80“, sagt er und liest seinen eigenen Beitrag vor. Darin „babbelt“ er in gleichförmigem Rhythmus und Reim von den Schönheiten der Pfalz.

Schön ist es, wenn sich Settelmeyer frei erzählend erinnert. Als der Speyerer Bischof vor 70 oder 80 Jahren zur Firmung ins beschauliche Lingenfeld gekommen sei, habe sein Vater mit anderen zusammen den Monsignore hoch zu Ross begrüßen wollen. Dafür habe er sich ein Pferd von seinem protestantischen Nachbarn geliehen. Und prompt brachte die Lokalzeitung die Schlagzeile „Katholischer Lehrer auf protestantischem Gaul“.

Zum Muttertag hatte Gisela Eisenhauer ein passendes Prosa-Gedicht von Hanns Stark mitgebracht. Es erzählt beeindruckend von einem ganz normalen Tag einer Pfälzer Hausfrau vor vielleicht 100 Jahren. Aufstehen vor Sonnenaufgang, Feuerholz und Kohle richten, den Mann, die Kinder, den Opa und die Hühner versorgen, Waschen ohne Waschmaschine, Essen kochen ... es nimmt kein Ende. Erst am Abend, wenn die Sonne untergeht, stellen Frau und Mann Stühle aufs Trottoir vorm Haus und schauen auf die Dorfstraße.

Wieder dabei war auch ein Klassiker von Settelmeyer: Der Herrgott steigt zur Erde, um den Heiner abzuholen. Der Heiner will nicht gleich ins Jenseits und lädt den Herrgott ein, natürlich zu Pfälzer Wein und Hausmacher. Und so kommt es, wie es kommen muss: Der Herrgott sagt zum Heiner: „Du muschd net, nuff – isch bleib do.“ Hermann Josef Settelmeyer war früher Lehrer. Seit Jahrzehnten schreibt er Mundart-Gedichte und -Texte und hat so viele Preise bei Wettbewerben gewonnen, dass er vermutlich eine eigene Scheune dafür hat. „Mit Pälzer Humor durchs ganze Johr“ ist sein neuestes Buch. Gisela Eisenhauer ist bekannt und beliebt für ihre lebendige und ausdrucksvolle Art, Mundart vorzutragen. Sie wird oft mit der unvergessenen Elsbeth Janda verglichen.